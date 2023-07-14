游泳》體育署水安嘉年華 前美女蛙后李詹瑩當安全大使

李詹瑩曾是女子蛙式100和200公尺全國紀錄保持人。（李詹瑩提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕炎炎夏日戲水消暑，卻也是溺水意外發生高峰期，有鑑於溺水者高中以上學生族群比例持續攀升，體育署呼應7月25日「世界預防溺水日」，7月22日將於台中市文化部文化資產局R04願景館1樓廣場舉辦「水安嘉年華」活動，並由前游泳女子100、200公尺蛙式全國紀錄保持人李詹瑩擔任水域安全大使。

專業選手出身的李詹瑩，呼籲學生們在暑期安排戲水行程時，必須特別注意水域安全，尤其她曾因為運動傷害，導致差點癱瘓及顏面神經失調，屆時前「美女蛙后」將透過自身經歷，宣導該如何安全地進行游泳運動，以及防溺自救的重要性。

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當天體育署也邀請「運動網紅KERRY」、「健身專家-Chloe W.」一同參與，其中喜愛戶外運動的Chloe W.也會分享到國外海灘玩水時的過來人經驗，建議民眾務必要注意陌生水域隱藏的危險性。

體育署副署長洪志昌表示，今年活動邀請全國游泳救生協會、水中運動協會、台中市教育局、運動局等許多單位共襄盛舉，希望廣為宣傳「預防溺水」的重要性。

李詹瑩曾是女子蛙式100和200公尺全國紀錄保持人。（李詹瑩提供）

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