溫網》謝淑薇今晚女雙4強出擊！拚連兩項大滿貫問鼎冠軍

謝淑薇力拚女雙冠軍戰門票。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽進入尾聲，謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）相隔4年攜手重返女雙4強，預計台灣時間今晚約9點半對決非種子的西班牙托莫（Sara Sorribes Tormo）／捷克布茲可娃（Marie Bouzkova），「台捷聯軍」力拚決戰門票，小薇也預約連兩項大滿貫問鼎冠軍。

溫網週五賽程出爐，兩場女雙4強戰排在第一球場，首先晚間8點由第3種子比利時梅騰絲（Elise Mertens） ／澳洲亨特（Storm Hunter）強碰第16種子中國張帥／美國多海德（Caroline Dolehide）； 第二場次則為謝淑薇／史崔可娃對決托莫 ／ 布茲可娃。

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若由包括國際賭盤在內等各界看好的梅騰絲組合、小薇人馬各自出線，接下來週日晚間爭奪草地大滿貫冠軍，巧的是，梅騰絲也是小薇前搭檔，兩人還曾在2021年溫網攜手封后。謝淑薇已經三度溫網女雙掄元，戰友包括2013中國彭帥、2019年史崔可娃，以及前年梅騰絲，並延續全英草地俱樂部女雙跨季16連勝。

謝淑薇的教練哥哥謝政瀛，在臉書和球迷互動時透露，每場都不好打，4強得好好努力；至於澳洲老教頭保羅（Paul McNamee）則看好愛將，認為小薇剛拿下法網女雙冠軍氣勢正旺，與屆退的史崔可娃都非常期待再奪溫網金盃。

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