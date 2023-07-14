NBA》被交易至綠衫軍組三巨頭 波辛傑斯獲2年18億延長合約

波辛傑斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕27歲拉脫維亞明星「高砲塔」波辛傑斯（Kristaps Porzingis），透過三方交易被巫師送往塞爾提克，日前他也與新東家達成2年6000萬美元（約新台幣18.4億元）的延長合約，將改披「8」號球衣，準備與塔圖姆（Jayton Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）組成新三巨頭，力拚新賽季總冠軍金盃。

塞爾提克上季在東部冠軍賽遭熱火擊退，未能連續兩年挺進總冠軍賽，季後展開三方交易讓球隊打出新氣象，送出年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），換來巫師長人波辛傑斯，希望能補強球隊的內線戰力。波辛傑斯上季在巫師打出生涯年，場均23.2分、投籃命中率49.8％是生涯單季新高，另有8.4籃板、2.7助攻和1.5阻攻。

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此外，波辛傑斯已經先執行了下個賽季的3600萬美元的球員選擇權，好讓三方交易順利完成，而他再與塞爾提克簽下2年6000萬美元的延長合約，這也代表波辛傑斯未來3年將進帳9600萬美元。

「我認為自己處於籃球員的巔峰期，」波辛傑斯在加盟記者會受訪時表示，自己的身體和心態有所成長，與過往年輕時已經完全不同，因此上季才能繳出好成績，自己付出的所有努力就是為了保持健康，波辛傑斯相信自己未來能夠越打越好。

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