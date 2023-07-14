MLB》下半季該做出改變！紐媒建議大都會參考同城勁敵洋基

季前大撒銀彈的大都會戰績不佳。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會季前大撒銀彈補強，本季戰績卻始終不如預期，而紐約另一支傳統邪惡帝國洋基，今年的狀況依照往年標準也相當令人沮喪，不過日前洋基在教練團上做出異動，這也讓紐媒向大都會建議，應該參考洋基做出調整。

洋基日前解雇打擊教練勞森（Dillon Lawson），改由前大聯盟明星一壘手凱西（Sean Casey）執教。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）撰文表示，在美聯外卡最後一席有1場勝差的洋基都需要調整，離國聯外卡最後一席有7場勝差的大都會更應該立即採取行動，且不光是像簽下老將中繼投手高特（Trevor Gott）那麼簡單。

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海曼舉出幾項大都會應該做出的改變，首先，球隊必須讓大物游擊手莫里西歐（Ronny Mauricio）以及潛力三壘手文托斯（Mark Vientos）獲得更多發揮機會，而若要釋出上場空間，恐得牽扯到交易火燙的潘姆（Tommy Pham）或低迷的麥克內爾（Jeff McNeil），抑或是將馬提（Starling Marte）擺到板凳。

而本季指定打擊沃格巴克（Daniel Vogelbach）僅繳出5轟、打擊三圍.225/.335/.355的表現，海曼直言，沃格巴克是個功能過於單一的球員，大都會必須找到其他球隊來承接他，否則他只是在扯球隊與總教練休瓦特（Buck Showalter）的後腿；另外，再增添一名經驗豐富的後援左投來加強過度疲勞的牛棚，也會是個好選項。

大都會上半季打完戰績為42勝48敗，勝率為0.467，海曼指出，大都會下半季至少要打出0.667勝率，才有機會打季後賽，而這比除了全聯盟上半季勝率最佳的勇士都還高，但仍值得一試。

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