MLB》道奇先發輪值傷病不斷 美媒曝補強對象鎖定吉歐里多

白襪吉里歐多。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕儘管道奇本季先發輪值飽受傷病所苦，但在明星賽前仍繳出51勝38敗的戰績，位居國聯西區龍頭。據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）指出，道奇有意交易來白襪強投吉歐里多（Lucas Giolito）。

道奇本季先發投手輪值似乎陷入傷病魔咒，烏里耶斯（Julio Urias）和岡索林（Tony Gonsolin）都曾待在傷兵名單一段時間，且復出表現都不盡理想，拿下全隊最多10勝的王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）和「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）都因傷高掛免戰牌，再加上畢爾勒（Walker Buehler）和梅伊（Dustin May）本季幾乎不可能出賽，所幸農場大物米勒（Bobby Miller）表現出色，成功頂上空缺，但先發輪值戰力薄弱仍是一大隱憂。

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「紐約郵報」的資深記者海曼（Jon Heyman）日前曾撰文指出，白襪隊有意拋售陣中強投吉歐里多，今天再有消息顯示，道奇對他有高度興趣。

28歲的吉歐里多在2016年首度在大聯盟亮相，先後效力過國民和白襪，2018年整季先發繳出10勝13敗，防禦率6.13，2019年繳出14勝9敗，防禦率3.41，更生涯首度入選明星賽，2021和2022年都貢獻11勝，本季出賽19場，拿下6勝5敗，主投112.1局投出117次三振，防禦率3.45。

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