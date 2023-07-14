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MLB》爭奪大谷翔平前還有事要做！紐媒曝教士可能醞釀重磅交易

2023/07/14 09:20

教士有意爭奪大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平將於季末成為自由球員，屆時大聯盟將掀起大谷爭奪戰，儘管道奇被公認是最有機會網羅大谷的球隊，但《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，球星滿堂的教士將於季末加入競爭大谷的行列，不過他們在這之前，還有可能進行更重大的交易。

海曼表示，教士會想爭取大谷加盟一點都不令人意外，因為他們似乎對每位球星都感興趣，且老闆塞德勒（Peter Seidler）曾信誓旦旦向球迷表示，儘管自己口袋不如大都會老闆寇恩（Steve Cohen）來得深，但他比任何人都想贏球。

海曼還指出，據說教士總管裴勒（A.J. Preller）在大谷宣布從日本挑戰大聯盟時，還透過一段15分鐘的日文演說，讓大谷留下深刻印象，而儘管當時教士曾是大谷最後考慮加盟的7支球隊之一，但受限於當時國聯沒有指定打擊的舊制，教士最終無緣成為大谷競爭者。

而目前教士的戰績僅領先大都會1場，距離季後賽仍有不小距離，不過對於贏球是唯一目標的教士來說仍不打算放棄。根據海曼報導，教士有望再補強一名打者與中繼投手，而他們並不打算動到潛力大物梅里爾（Jackson Merrill）與薩拉斯（Ethan Salas），因此若要進行交易補強，教士可能將兜售近況絕佳的前塞揚強投史奈爾（Blake Snell）或明星終結者哈德（Josh Hader）。

即便教士離季後賽還有不小差距，但仍不能小看教士做出重磅交易的決心，而休季教士更將目光放向大谷翔平，接下來的一系列操作可能都將是爭奪大谷的關鍵。

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