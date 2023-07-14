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MLB》下半季首戰二刀流對決太空人 美媒再提大谷1項122年神紀錄

2023/07/14 10:02

大谷翔平。（資料合成照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟下半季賽程即將在明天開打，眾多球迷引頸期盼的，仍舊是天使二刀流巨星大谷翔平的鬼神表現。而在進入下半季賽事前，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）又再度點出一項大谷在上半季所創下的史詩紀錄。

藍斯指出，大谷本季擔任先發投手時，他在同場擔任打者的打擊率為3成87，進攻指數高達1.221，這創下大聯盟自1901年以來在至少累積60打席下，於自己投球的同場比賽內，所打出最高的進攻指數。

而大谷3成87的打擊率也是史上第4高，僅次於1925年的名人堂傳奇強森（Walter Johnson，4成40）、1923年的本特利（Jack Bentley，4成06），以及1939年的包曼（Joe Bowman，4成03）。

大谷本季在投打兩端的表現持續進化，打擊區內繳出.302/.387/.663的打擊三圍，敲出領先大聯盟的32轟與6支三壘安打，外帶71分打點；在投手丘上，100.1局狂飆132次三振，拿下7勝4敗，防禦率3.32，他也將在明天以投打二刀流先發對決衛冕軍太空人。

蘭斯還補充，自1933年首屆明星賽舉辦以來，大谷是繼1978年的萊斯（Jim Rice）後，第二位於明星賽前同時在三壘安打與全壘打支數領先全聯盟的球員，而萊斯最終在該年敲出15支三壘安打與46轟，皆為當年全聯盟之最。

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