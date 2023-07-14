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NBA》球哥膝蓋三度動刀恐缺席新賽季 公牛申請3.15億傷病特例獲准

2023/07/14 10:46

波爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公牛主力控衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）上季3度接受左膝手術，預期無限期缺陣，新賽季恐提前報銷。聯盟今天同意公牛1020萬美元（約3.15億台幣）的傷病特例。

波爾在2021年與公牛簽下一紙4年8500萬合約，原預期能夠補強公牛的後衛深度與防守能力，但他卻飽受膝傷困擾，打打停停，最後一次出賽是在去年1月15日，當時僅上場24分鐘就被換下，而9月也宣布接受膝蓋手術，持續高掛免戰牌，原本預計本季將會復出，但復元狀況不如預期，回歸時程一延再延，但最終仍是提前報銷。

波爾的漫長復健進度不佳，甚至仍會持續感到疼痛，公牛日前宣布波爾將進行軟骨移植手術，14個月內接受第3次左膝手術，上季提前報銷外，新賽季也有可能不能上場。波爾轉戰公牛3年只在首年有出賽紀錄，出賽35場，場均繳出13分、5.4籃板、5.1助攻和1.8抄截，三分球命中率為42.3%。

公牛在7月2日申請傷病特例，所謂傷病特例是專門提供給超過團隊薪資上限之球隊所用，當一隊有球員面臨整季報銷之虞，該隊便能向聯盟申請此補助；一旦獲得批准，該隊就能獲得受傷球員一半薪資的補助金，同時間他們也有權多簽下一名球員。今日聯盟批准公牛申請的傷病特例，他們不但擁有一個額外的球員名額，還獲得1020萬美元的援助金。

值得留意的是，傷病特例中明文規定，如果該名受傷球員及時康復，並趕在球季結束前重返戰場，並不會影響到球隊透過此條例補進的新成員；也意味著，受傷球員和額外補進的球員能同時留在場上，繼續為球隊效勞。

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