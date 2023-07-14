NBA》心意已決！美媒曝哈登仍堅持離開七六人 決心身披快艇戰袍

哈登仍決心被交易至快艇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，七六人明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）想被交易的立場仍未改變，且「決心」想離開費城並加盟快艇。

哈登先前執行2023-24賽季3560萬美元（約新台幣10.8億）合約的選擇權，但隨後便向球隊喊「吹密」。阿米克於報導中提到，再經過2個禮拜後，哈登仍堅持離開費城，且他依舊對七六人總管莫雷總裁莫雷（Daryl Morey）上個月對他可能成為自由球員的處理方式感到不滿。

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阿米克指出，七六人管理階層仍嘗試著與哈登修復關係，並試圖留下他。而儘管有消息指出，哈登與恩比德（Joel Embiid）近日與前七六人老闆魯賓（Michael Rubin）一同出席在拉斯維加斯的派對，但哈登出走的心意已決，決心來季身披快艇戰袍。

雖然哈登已經請求被交易至快艇，但根據阿米克報導，七六人對於現在檯面上交易包裹都不滿意，因此不急著交易哈登，而是寧願繼續緩慢等待，設法留住這位心懷不滿的明星後衛。

哈登上季出賽58場比賽，場均繳出21分6.1籃板10.7助攻，投籃命中率44.1%，三分命中率38.5%。

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