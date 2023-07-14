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棒球》U12睦鄰啟動 台南唯一這區居民看指定場次可享台史博免費入場

2023/07/14 10:38

南市安南區民登記進場看U12指定場次，區公所加碼送限量小熊毛巾。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽啟動睦鄰計畫！南市安南區公所與國立台灣歷史博物館合作，鼓勵安南區居民踴躍入場觀賽，只要進場觀賞指定場次，即可享台史博免費入館1次，安南區公所還加碼贈送小熊毛巾，邀請安南居民來當「最強啦啦隊」一起來看球，免費賞台博。

台南市政府表示，U12是台南重要國際賽事之一，球迷除了為地主隊加油，進場看各國隊伍比賽也是台灣向國際友人展現友善及熱情的方式，尤其是各國球隊精銳盡出，今天的小球員，未來很可能進軍美國職棒大聯盟。例如曾參加2017第四屆U12的美國隊選手Colt Emerson及Raffaele Velazquez，前幾天在美國MLB第1輪選秀當中，就分別被西雅圖水手隊及克里夫蘭守護者隊挑中，正式登上美國職棒最高殿堂。

台南市政府指出，這次U12分組賽有30場，台灣隊出賽的場次採售票進場，其他場次則是免費自由入場，歡迎各界球迷踴躍前往觀賽，一起找找未來的職棒新星。

安南區公所表示，U12賽事不只是台南的大事，更是安南區的大事，為了鼓勵安南居民參與，特別和台史博共同策劃睦鄰計畫，只要在7月20日前事先向所在地里長登記進場看非台灣隊出賽場次，拿到專屬識別卡，就能在U12賽事期間（7月28日至8月6日）免費入場參觀台史博一次，區公所加碼贈送小熊毛巾，數量有限，送完為止。

此外，今年適逢台江建庄2百年，台南市政府推出一系列慶祝活動，其中「開江紀」藝術裝置大展及「棲身的港灣」共創計畫都開展，歡迎安南區民及各地球迷，來看球賽時順道看展遊台江。

安南區公所加碼送小熊毛巾。（台南市府提供）

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