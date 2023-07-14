中職》金安閃電引退 寫兄弟隊史另類紀錄

中信兄弟洋投金安昨日宣布引退。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟昨宣布洋投金安將高掛戰袍，在中職留下3勝0敗的戰績，成為兄弟隊史最多勝結束生涯的勝率100%投手。

金安本季防禦率高達7.71，出賽5場失掉20分責失並列史上第2快，但他靠著強大的火力支援，戰績3勝0敗，昨他宣布高掛戰袍返美，並感謝球團給予他來台發展的機會。

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過去有5位至少3勝的勝率100%投手，包括1992年統一獅李豪、1999年味全龍麥特和統一獅安曼多、2003年誠泰羅培茲，以及2017-21年統一獅林威志，金安是第6人，勝場數僅次於安曼多的5勝0敗。

金安昨向兄弟球迷表示，很抱歉表現並不如大家所期待，「謝謝你們歡迎我加入兄弟這個大家庭，並為我支持、打氣，在台灣的這段時光會在我心中留下很特別的位置。」

★生涯勝率100%投手（至少3勝）

統一獅 安曼多 5勝0敗 防禦率1.26

中信兄弟 金安 3勝0敗 防禦率7.71

統一獅 李豪 3勝0敗 防禦率2.36

味全龍 麥特 3勝0敗 防禦率1.93

誠泰 羅培茲 3勝0敗 防禦率4.57

統一獅 林威志 3勝0敗 防禦率8.28

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