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MLB》不交易大谷翔平會傷害天使？美媒：球迷該對老闆感到憤怒...

2023/07/14 11:45

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平將於本季結束後成為自由身，但天使目前戰績不上不下，可能再次無緣季後賽，現在最火熱的話題莫過於天使是否該交易大谷，《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）也在節目上分享看法。

韋蘭德在「Flippin' Bats」節目上談及天使如果不交易大谷，是否對球隊是種傷害，他明白天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）不想當那位送走史上最強棒球員的人，但若讓大谷在季末白白走人，這才會讓莫雷諾後悔莫及。

韋蘭德直白點出，天使現在做的事，無疑就是在榨取大谷翔平身上所有可以賺錢的價值，「他們會盡全力榨乾大谷，從他身上賺取更多的錢與更多的球迷，最後卻不給他應有的頂級合約來留下他，事情會這樣結束的，而天使球迷該對此感到憤怒！」

韋蘭德認為，雖然有些運動員如NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Btady），願意犧牲頂薪合約換取球隊補強空間，但球團應給予球員他應得的合約，但顯然天使老闆莫雷諾似乎不願意這麼做，「天使不會出價競爭大谷，因為莫雷諾只想榨乾大谷現有的價值，盡他所能賺進更多鈔票，他不會放棄的。」

天使擁有楚奧特（Mike Trout）與大谷兩位頂尖球星，卻始終無法闖進季後賽，面對球隊明星賽前近況不佳，楚奧特又受傷無法上場之下，韋蘭德仍舊不看好天使會交易大谷，更認為天使白白痛失這位二刀流巨星，「天使不會端出合約的，天使球迷該為此不爽，這實在令人沮喪。」

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