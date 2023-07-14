MLB》專家票選年度MVP 大谷翔平、阿庫尼亞全票通過 有望締史上首見壯舉

大聯盟今天公布在明星賽前第3版的MVP調查結果，大谷翔平和阿庫尼亞全票當選。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布在明星賽前第3版的MVP調查結果，依舊是天使日籍二刀流球星大谷翔平和勇士當家強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）全票當選，官網也指出，大聯盟歷史來從未出現過兩聯盟同時出現全票MVP，大谷翔平和阿庫尼亞能否攜手達成此項壯舉，備受外界期待。

大聯盟邀請47位專家進行票選，每人有5張一到五名的選票，分別代表5分到1分。大谷翔平和阿庫尼亞都拿到47張第一名的選票，大聯盟曾出現19位全票當選的年度MVP，但美聯和國聯從來沒有出現過同年都是全票MVP的情況。

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大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）撰文指出，大谷翔平本季又繳出超狂的二刀流表現，再度迎來歷史性的賽季，上半季繳出領先群雄的32轟、0.663長打率和OPS1.050，投手大谷則是有7勝4敗、132次三振、防禦率3.32的成績，此外大谷翔平的被打擊率是全聯盟最佳的0.189。

大谷目前獨居大聯盟全壘打王，單季有望上看50轟，甚至挑戰洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的美聯單季最多62轟障礙。

阿庫尼亞在上半季繳出21轟、41盜，而他也是史上第一位在明星賽前達成20轟、40盜、50分打點的球員，本季有望挑戰40轟、40盜的紀錄，上一位完成「40轟、40盜」的選手已經是2006年效力國民的索里安諾（Alfonso Soriano）。艾德勒也指出，如果阿庫尼亞全勤出賽的話，有可能會繳出38轟、75盜的超狂數據，大聯盟歷史上從未有人達成過30轟、70盜的紀錄。

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