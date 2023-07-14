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NBA》「控衛之神」保羅降臨灣區 勇士新星對交易案吐真言

2023/07/14 12:55

庫明加與保羅。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士先前將波爾（Jordan Poole）送往巫師，換來38歲「控衛之神」保羅（Chris Paul），期盼再度衝擊總冠軍，對此勇士20歲新星庫明加（Jonathan Kuminga）也對此交易案提出看法。

庫明加受訪時坦言，自己對勇士交易來保羅感到驚訝，「我從小看他比賽長大，他打球的方式與勇士不同。過去2年我在勇士，我們打著不同類型的籃球，節奏飛快，無球跑動很多。」

「但我很期待他的加入會讓球隊如何運作，我認為保羅是一位聰明的球員，他很有多經驗，能帶給我們在比賽中前所未見的東西，這是我所引頸期盼的。」庫明加表示。

庫明加這番言論確實點出外界對勇士的疑慮，那就是保羅是否能真正適應勇士體系。不過勇士防守悍將D.格林（Draymond Green）則認為，保羅的到來能夠幫助庫明加成長蛻變，甚至還批評太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）在保羅來之前像水貨。

庫明加在上季掉出總教練柯爾（Steve Kerr）的輪替陣容，但這位首輪第7順位的潛力新星所擁有的運動能力與天賦，仍相當被看好成為勇士未來看板球星，而大他整整18歲的老大哥保羅，在幫助勇士重返總冠軍之際，也可望展現領袖氣質，帶領庫明加突破自我。

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