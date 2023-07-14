田徑亞錦賽》拚連4屆奪牌！「跨欄王子」陳傑攜手彭名揚 闖入晚間準決賽

陳傑攜手彭名揚闖入亞錦賽準決賽。（田徑協會提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕「跨欄王子」陳傑及台灣新生代快腿彭名揚，今日在2023年亞洲田徑錦標賽男子400公尺跨欄預賽都取得分組第3，雙雙闖入晚間19點25分登場的準決賽，屆時將再力拚明天的決賽門票。

本屆亞錦賽男子400跨欄共25位好手參賽，預賽分成4組。5月跑出本季最佳49秒36的彭名揚，在預賽第一組登場，以51秒27衝過終點線，沒有問題取得晉級。即使只是生涯第一次參加亞錦賽，彭名揚其實也有些許緊張，不過他認為，近兩年都有到日本參加國際賽，因此應該很快就能適應亞錦賽的強度。

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上屆拿下銀牌，生涯第6度參賽的陳傑，在預賽壓軸登場以51秒37取得晉級門票。陳傑生涯第一場亞錦賽是2011年日本神戶亞錦賽，當時就摘下銅牌，再來2015年武漢亞錦賽、2017年印度亞錦賽、2019年杜哈亞錦賽也都是銀牌入袋，即使他目前已屬400欄老將，但仍保有一定競爭力，盼能再次衝擊獎牌。

台灣隊今日有不少選手將出賽，「台灣最速男」楊俊瀚及國立體大飛毛腿林祐賢，在17點45分先於男子100公尺準決賽上陣拚19點50分的決賽門票；馬皓瑋在男子鉛球決賽亮相；沈怡如於女子撐竿跳決賽登場；林子琪投入女子跳遠決賽。

另外，女子七項全能女將陳彩娟今日展開賽事，同日將進行100公尺跨欄、跳高、鉛球及200公尺共4項，在100公尺跨欄、跳高比完後，她暫居第3。

陳彩娟。（田徑協會提供）

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