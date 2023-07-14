晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

田徑亞錦賽》拚連4屆奪牌！「跨欄王子」陳傑攜手彭名揚 闖入晚間準決賽

2023/07/14 12:16

陳傑攜手彭名揚闖入亞錦賽準決賽。（田徑協會提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕「跨欄王子」陳傑及台灣新生代快腿彭名揚，今日在2023年亞洲田徑錦標賽男子400公尺跨欄預賽都取得分組第3，雙雙闖入晚間19點25分登場的準決賽，屆時將再力拚明天的決賽門票。

本屆亞錦賽男子400跨欄共25位好手參賽，預賽分成4組。5月跑出本季最佳49秒36的彭名揚，在預賽第一組登場，以51秒27衝過終點線，沒有問題取得晉級。即使只是生涯第一次參加亞錦賽，彭名揚其實也有些許緊張，不過他認為，近兩年都有到日本參加國際賽，因此應該很快就能適應亞錦賽的強度。

上屆拿下銀牌，生涯第6度參賽的陳傑，在預賽壓軸登場以51秒37取得晉級門票。陳傑生涯第一場亞錦賽是2011年日本神戶亞錦賽，當時就摘下銅牌，再來2015年武漢亞錦賽、2017年印度亞錦賽、2019年杜哈亞錦賽也都是銀牌入袋，即使他目前已屬400欄老將，但仍保有一定競爭力，盼能再次衝擊獎牌。

台灣隊今日有不少選手將出賽，「台灣最速男」楊俊瀚及國立體大飛毛腿林祐賢，在17點45分先於男子100公尺準決賽上陣拚19點50分的決賽門票；馬皓瑋在男子鉛球決賽亮相；沈怡如於女子撐竿跳決賽登場；林子琪投入女子跳遠決賽。

另外，女子七項全能女將陳彩娟今日展開賽事，同日將進行100公尺跨欄、跳高、鉛球及200公尺共4項，在100公尺跨欄、跳高比完後，她暫居第3。

陳彩娟。（田徑協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。