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中職》YOKOSO桃猿 金鷲啦啦隊將登台！

2023/07/14 12:35

YOKOSO桃猿，金鷲啦啦隊將登台。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿隊將在7月22日（六）至23日（日）舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，YOKOSO 意即日文「ようこそ」歡迎之意，桃猿在六年前首創將國人喜愛的日本文化納入全猿主場主題趴，讓球迷朋友接觸和式風情之後大受好評，今年再次辦理推出十彈企劃迎賓，並且由Takara standard冠名贊助。

YOKOSO Takara standard DAY第五彈邀請東北樂天金鷲啦啦隊 TOHOKU GOLDEN ANGELS以及吉祥物クラッチ（clutch）庫拉奇登台表演，吉祥物クラッチ（clutch） 在22日及23日將現身全猿主場。TOHOKU GOLDEN ANGELS以及吉祥物クラッチ（clutch）預定在周日賽前舉辦見面會，活動詳情待公布。

TOHOKU GOLDEN ANGELS 派出AIMI、SUZUKA、KAHO以及RUKA四位來到全猿主場，而且在21日集團日就會跟大家見面，從21日（五）起連續三天一起與10號隊友為桃猿加油，而且22日（六）及23日（日）兩天的局間還會為大家帶來團體表演。

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