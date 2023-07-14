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亞運滑輪溜冰》賽前訓練時間驟減、場地漆面變更 台灣隊拚奪牌得突破難關

2023/07/14 16:48

滑輪溜冰代表隊。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕滑輪溜冰為台灣國際賽重要的獎牌庫，今年由總教練吳炯助領軍，陣中有楊合貞、李孟竹等好手，目標要突破上屆雅加達亞運的2金1銅。不過，吳炯助今天在媒體日上也透露目前代表隊碰上的困境，包含場地漆面變更以及賽前訓練時間縮短等問題，但他鼓勵選手正向面對，先把自己準備好，無須擔心無法改變的事情。

上屆雅加達亞運滑輪溜冰只有公路賽，當時台灣隊靠著趙祖政、李孟竹拿下兩面金牌，楊合貞進帳1銅。這次杭州亞運比賽項目調整，改為場地賽，選手適應場地成為決勝的重要關鍵。

不過，吳炯助今天在受訪時談到場地相關問題，他在今年3月曾親自赴杭州進行場地考察，但目前場地的漆面和當時的漆面不太一樣，且現階段對於使用何種漆面，資訊仍不透明。不僅如此，這次亞運前訓練時間僅剩下3天，且1天1小時，和其他滑輪溜冰單項賽事的7天練習日相比，縮減不少。

對於這樣的挑戰，吳炯助認為，各國條件都相同，希望選手不要把無法控制的事情掛在心上，「我們要做好最壞的打算和最好的準備，目前我們先透過中國國內決選賽影片來做意向訓練，另外國內台南、屏東的場地和杭州較為相似，也會到當地進行訓練，讓選手適應不同場地。」

目前杭州亞運滑輪溜冰名單預計有男子選手趙祖政、陳彥成、柯福軒、黃玉霖，女子選手則由楊合貞領軍，另外有李孟竹、劉懿萱、施沛妤。

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