大坂直美。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕恭喜!日本前球后大坂直美正式升格人母,這位4座大滿貫冠軍得主,昨在社群上曬出女兒照片,也預告即將重返賽場。

25歲的大坂直美曾分別兩度在澳網、美網封后,不過近年因為傷勢及心理問題,表現大不如前,今年1月她突發出一波超音波照片宣布喜訊,日前正式迎接愛女到來。

大坂直美的男友、饒舌歌手科迪亞(Cordae)前幾天就在加拿大的演出上曝光消息,表示女兒Shai已經在日前出生,要將當天的表演獻給這位上輩子的情人。

大坂直美則在昨天於社群貼出女兒躺在腳上的溫馨照片,寶寶的衣服上還有網球與網球拍的圖案,她也寫下「這次小小的中場休息滿棒的,現在要回到原本的日程了。」預告將重拾球員身分、回歸賽場。

Well that was a cool little intermission, now back to your regularly scheduled program pic.twitter.com/M6jZXqbRMm