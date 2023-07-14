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我很低調但很重要 膝關節卡卡的同學看過來

2023/07/14 16:50

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授（左）。（資料照，記者王元鴻攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

說起膝關節疼痛，運動員幾乎都可以立刻想到韌帶受傷。不論是以運動傷害為主的前十字韌帶受傷，或是以機車車禍為主的後十字韌帶受傷皆然。而治療方法也已經麈埃落定，前十字韌帶重建單、雙股韌帶重建均可獲得良好結果。後十字韌帶斷裂則以雙股韌帶重建效果為佳。但是，運動傷害醫師更常被問到，「怎麼韌帶沒斷，但是卻不能正常運動？」。既使已經做了磁振造影，依然沒辦法得到確定的診斷，這是怎麼回事呢？

膝關節，身為全身最大的關節，自然也受最大的力量。一般來說除了肌肉可以緩衝力量之外，其他的壓力，無論大小，均由包覆在骨骼表面的一層薄薄的構造吸收。其厚度一般約三至五毫米厚，在臏股骨關節可厚至一公分。因為此處承受之壓力可以大到十倍體重，而且是在不到兩平方公分的面積上，因此，真正是任重而道遠。只是如果我們日夜操勞，旦旦伐之。鐵打的身體也禁不起，更何況是薄薄的一層呢？因此，舉凡需要跳躍或扭轉頻繁的運動，如籃球、舉重、排球、馬拉松，一旦累積至一定程度，幾乎都會有此問題。在四十歲以上是最常見的。

那麼這一層薄薄的東西叫什麼呢？他的學術名詞叫「軟骨」，軟骨受傷也叫「軟骨軟折」。但是，這是和一般的骨頭骨折不一樣的。軟骨受損夠久、夠大，自然會產生「次發性關節炎」，但是仍然和「原發性關節炎」大異其趣，因為多數人都沒老到要實施人工關節置換。所以本質上仍是一種「軟骨損傷」的後遺症。但是除非很嚴重，否則沒有人會注意到「軟骨受損了」，所以他很低調，但是一旦很嚴重，保證你痛不欲生，寸步難行。

關節軟骨組織叫水晶軟骨，結構以少數細胞和多數「細胞外基質」構成。無血管、神經、淋巴，組成以水份佔比最大。其他則是蛋白質為主，以第二型膠原蛋白為主，並有許多醣類和蛋白質的化合物及小蛋白質構成。「細胞外基質」主要是感受壓力，並傳達至軟骨細胞，以製造更多「細胞外基質」。這是一個十分精密的過程，也幾乎難以複製。因此，一旦軟骨骨折至一定程度，治療效果均十分不定。

治療上，需要能提供「生長因子」、「幹細胞」、「細胞生長肢架」三大要件。目標是製造正常之「細胞外基質」及「軟骨細胞」。但是目前也沒有任何一個治療可以達到這些目標。

治療法均可以使用「微創關節鏡手術」，其內容不外

一、微骨折成形術

二、自體軟骨移植術

三、異體軟骨移植術

四、人工軟骨移植術

而上述均可以再加上「細胞移植」「生長因子置入」、「幹細胞移植」等輔助性置入。但是若單獨使用這些方法，效果則存疑。

在軟骨傷害治療上，仍然有許多困難須解決，醫界仍需努力。

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