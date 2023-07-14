亞運舉重》「舉重女神」帶傷拚連霸 談中國勁敵郭婞淳這樣說

郭婞淳。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「舉重女神」郭婞淳在上屆雅加達亞運奪下生涯首面亞運金牌，今年要挑戰衛冕卻又面臨腰部傷勢考驗，即便如此，她仍展現樂觀一面並笑說：「每4年一次的亞奧運都有不同的傷，但每次考驗我都能堅持下去再爬起來，有時候也覺得滿佩服我自己。」

郭婞淳近期飽受右腰傷勢的困擾，對於目前自己的狀況，她表示，這兩週感覺自己還是有慢慢進步，感覺是滿不錯的，但在這樣的情況下，其實也不能急。教練林敬能坦言，郭婞淳現在身體狀況不是那麼樂觀，但目前他們把目標擺在明年巴黎奧運，不會因為亞運而加快她的恢復計畫。

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林敬能不擔心郭婞淳的狀況，「薑是老的辣，只要選手自律，一切按照物理治療師安排，相信婞淳能夠恢復到最好的狀態，但目前不會因為亞運把復健行程往前挪，也不會因此破壞奧運的計畫。」

郭婞淳生涯已經在奧運、亞運以及世錦賽等大賽拿過金牌，今天被問到現階段參加亞運對她的意義是什麼，她說：「面對新的賽場，目標是一樣的，要把最好成績帶出來，每次都是不同的郭婞淳。亞奧運每4年一次，每次都剛好碰上不同傷勢和考驗，但我能夠堅持下去再爬出來，我覺得有時也很佩服自己。」

郭婞淳已經稱霸女子舉重59公斤級許久，近期開始有不同好手冒出頭，像是今年在亞錦賽奪金的中國22歲選手羅詩芳，對於後輩的挑戰，郭婞淳說：「算是很不錯的競爭，也給了我更強大的動力。」

郭婞淳。（記者粘藐云攝）

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