T1》旅美唐維傑落入第五順位 海神執行長李偉誠意外能選到

唐維傑（中）與高雄全家海神執行長李偉誠（右）、助理教練朱永弘（左）合影。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄海神今天在Ｔ1職籃首輪第五順位就選中旅美唐維傑，讓執行長李偉誠都感到意外，畢竟本預料他應該更前面就會被選走。

193公分的唐維傑高中離開三民家商後就旅美追夢，是國內罕見的高控衛，他在去年代表台灣參加世界盃男籃亞洲區資格賽有不俗表現，3戰面對中國、日本，場均繳10分、5.3籃板。

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唐維傑本就是今年首輪人選，只是他去年接受前十字韌帶重建手術，目前尚在恢復中，因此並沒在前三順位被挑中，而是落入第五順位，被高雄海神挑中，而這結果也讓李偉誠意外。

李偉誠表示，因為唐維傑有傷，讓他們有機會選到，但他表示，唐維傑身材條件佳且基本動作紮實，綜合技術層面、身體條件、球賽理解及語言能力評估，無疑是本屆最具未來性新秀，同時對高雄子弟根留港都樂觀其成。

由於唐維傑去年底二度動刀，李偉誠表示，耐心陪伴他養傷將會是球隊第一要務，要讓他以健康的狀態踏上職業賽場。

至於唐維傑則表示，現在身體狀態已恢復8成，也能進行訓練，就是得再加強身體對抗性，很開心能加入海神，同時感謝海海神球團給予他機會，期待未來在家鄉父老面前獻技。

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