中職》「要有跳躍式的成長」 王威晨勉勵落榜的弟弟

王威倫。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕看到弟弟王威倫選秀落榜，中信兄弟隊長王威晨透露，當天晚上11點多有打給弟弟，兩人有聊了一下，希望他未來一年好好強化自己，要有跳躍式成長，讓球團重新看見他。

王威倫今年暑假升上國體大三，主守外野，選秀落榜後他在IG發文，表示「雖然結果是不好的，但這讓我知道我還可以更好。」

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王威晨說，弟弟對選秀期待滿高的，只是結果卻沒那麼順利，這次很多人都沒選上，職棒當然是非常競爭的環境，未來一年希望他好好強化自己，希望自身經驗也可以幫助他在訓練有更跳躍式成長，讓球團看見他。

王威晨認為，弟弟跑壘速度非常快，如果可以的話，或許可以嘗試加練一、三壘，現在很多球員都是多守位，可以增加上場機會。

王威晨以自身為例，「像我二軍初登場是守右外野，後來才逐漸改守三壘，我當兵的時候守外野，當時跟黃忠義教練和爸爸討論，希望可以回到內野，想說學生時期就是內野手。」

王威晨說，當初進職棒以為自己準備好了，進來之後才發現這是完全不同層級的世界，所以決定打掉重練，「我想心態很重要，不能崩，堅持做對的事情，持續訓練，就會有好的結果。」

王威晨。（資料照，記者廖耀東攝）

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