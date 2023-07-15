韓職》不能再用習慣動作勝騎士很擔心 1特質獲起亞教頭盛讚

勝騎士。（取自起亞虎Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕幫助統一獅獲得上半季冠軍的洋投勝騎士季中遭韓職挖角、轉戰起亞虎，初登板投得威風八面，不過最後焦點卻大部分落在他的「怪投」上，他也對於不能再使用習慣動作感到擔憂。

勝騎士韓職初登板面對KT巫師繳出6.1局失1分且飆出10次三振的優質先發，不過登板時的「假牽制」以及出手前抬腿兩次的動作都引發熱議，他當時賽後受訪曾說，「以後不做就行了。」

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不過要改變長久以來的習慣，對於投手來說可不是小事，《OSEN》在13日的報導中指出，勝騎士解釋當天的狀況表示，裁判跟他說，抬腿兩次本身並沒有問題，但每次出手的姿勢應該相同，要做就要一開始做，「如果改變的話可能會違規。」

勝騎士表示，他從很久以前就開始會有這樣的抬隊動作，「說實話，我也不確定如果被禁止，投球風格會有什麼變化，希望不會有太大的影響。」

撇開投球動作不談，勝騎士初登板的表現的確讓起亞虎甚為滿意，教頭金鍾國還誇讚他在投手上絲毫不動搖的凌人氣勢像是「鬥雞（싸움닭）」，勝騎士則表示，自己在投球時都會屏除雜念、其實內心很平靜，教頭會這樣形容他「可能是因為在練習和比賽時非常積極和熱情。」

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