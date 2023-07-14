霹靂舞》奧運正式競賽項目！高雄國際大賽9月高流登場

2023年高雄霹靂舞國際大賽9月9日登場。（高雄市運動發展局提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕霹靂舞成為巴黎奧運正式競賽項目，台灣霹靂舞風氣越來越興盛，9月9日在高雄流行音樂中心海音館登場的2023年高雄霹靂舞國際大賽，邀請全國霹靂舞高手來跟各國人馬一較高低。

賽事今日舉辦報名記者會，高雄市運動發展局長侯尊堯出席記者會時表示：「包括今年杭州亞運、明年巴黎奧運都把霹靂舞列為正式項目，所以9月9日這場在高雄的大賽，也是亞運前哨戰，勢必精彩可期。」

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高雄霹靂舞國際大賽總獎金110萬台幣，項目包含4人團體賽、男女個人賽及限定十五歲以下個人賽，已於5月20日起在泰國、寮國、澳洲、香港、菲律賓、義大利、馬來西亞等國進行資格賽，冠軍將直闖總決賽。

街舞是運動與街頭表演相結合的舞蹈統稱，其中霹靂舞以個人風格為主的技巧性街舞舞種，要求舞者以頭、肩、背、膝為重心，貼近地面迅速旋轉翻滾，對練習者的身體素質及表演技巧的要求很高。

國際奧會（IOC）不斷苦思提升比賽精彩程度，來挽救承辦國家財務支出，並吸引更多年輕人關注奧運，因此在年輕人當中欣賞度高的霹靂舞脫穎而出登上巴黎奧運舞台，同時也是9月杭州亞運的競賽項目。

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