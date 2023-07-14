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中職Live》呂彥青被KO退場！ 桃猿5：2兄弟

2023/07/14 21:51

第十局（猿5：2象）

10上，兄弟換投：呂彥青，梁家榮內野高飛球被二壘手接殺，林承飛右外野二壘安打，代打林泓育右外野二壘安打，有1分打點，桃猿3：2超前，成晉中外野安打，桃猿再下一城4：2領先、打者趁傳上二壘，林立左外野安打補刀，桃猿5：2領先，廖健富三振，朱育賢左外野安打，

第九局

9下，桃猿換投：豪勁，江坤宇偷點遭投手觸殺出局，岳政華、張志豪接連吞K，進入延長賽。

9上，朱育賢二壘滾地出局，陳俊秀三振，宋嘉翔一壘滾地出局。

第八局（猿2：2象）

8下，桃猿換投：朱俊祥，許基宏二壘滾地出局，福來喜三振，代打蘇緯達右外野陽春砲，兄弟2：2追平比數，岳東華左外野飛球出局。

8上，成晉中外野安打，兄弟換投：吳俊偉，林立打擊時、一壘跑者被牽制出局，林立三振，廖健富一壘滾地出局。

第七局

7下，桃猿換投：陳冠宇，張志豪右外野飛球出局，詹子賢左外野飛球出局，周思齊三振。

陳冠宇。（記者廖耀東攝）

7上，宋嘉翔右外野飛球出局，梁家榮中外野飛球出局，林承飛打穿三壘防線形成安打，陳晨威三壘界外飛球出局。

第六局

6下，桃猿換投：王志煊，福來喜左外野二壘安打，王政順三振，岳東華三振，江坤宇右外野安打，岳政華中外野深遠飛球出局。

6上，成晉右外野安打，林立犧牲觸擊、跑者上二壘，廖健富保送，朱育賢二壘滾地出局、跑者推進上二三壘，陳俊秀游擊滾地出局。

第五局

5下，岳政華右外野安打，張志豪中外野安打，兄弟一三壘有人，詹子賢打擊時、投手暴投讓一壘跑者上二壘，詹子賢三振，周思齊三壘界外飛球出局，許基宏三振。

5上，梁家榮投手前滾地出局，林承飛三壘平飛球出局，陳晨威二壘滾地出局。

第四局（猿2：1象）

4下，王政順一壘滾地出局，岳東華右外野安打，江坤宇三壘滾地形成雙殺。

4上，成晉中外野安打，林立犧牲觸擊、跑者上二壘，廖健富保送，朱育賢右外野安打，有1分打點，雙方1：1平手，陳俊秀右外野安打，桃猿1出局滿壘，宋嘉翔右外野高飛犧牲打、一壘跑者陳俊秀遭夾殺出局，3出局，桃猿2：1超前。

陳俊秀被夾殺出局。（記者廖耀東攝）

宋嘉翔高飛犧牲打。（記者廖耀東攝）

朱育賢安打。（記者廖耀東攝）

第三局

3下，詹子賢三振，周思齊觸身球上壘，許基宏打擊時、投手暴投讓跑者上二壘，許基宏二壘滾地出局、跑者上三壘，福來喜左外野飛球出局。

3上，梁家榮游擊飛球出局，林承飛三壘滾地出局，陳晨威三振。

第二局

2下，王政順左外野飛球出局，岳東華中外野安打，江坤宇界外飛球被捕手接殺，岳政華保送，張志豪三振。

2上，朱育賢一壘滾地出局，陳俊秀中外野飛球出局，宋嘉翔一壘滾地出局。

第一局（猿0：1象）

1下，岳政華保送，張志豪右外野安打，兄弟一三壘有人，詹子賢左外野安打，兄弟1：0先馳得點，周思齊左外野飛球出局，許基宏中外野飛球出局、二壘跑者推進上三壘，福來喜打擊時、一壘跑者盜上二壘，福來喜被三振。

詹子賢敲安。（記者廖耀東攝）

1上，成晉游擊滾地出局，林立三壘滾地出局，廖健富二壘滾地出局。

樂天桃猿先發打線：

1 成晉 RF
2 林立 2B
3 廖健富 DH
4 朱育賢 LF
5 陳俊秀 1B
6 宋嘉翔 C
7 梁家榮 3B
8 林承飛 SS
9 陳晨威 CF

先發投手：霍爾

霍爾。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發打線：

1 岳政華 CF
2 張志豪 RF
3 詹子賢 LF
4 周思齊 DH
5 許基宏 1B
6 福來喜 C
7 王政順 3B
8 岳東華 2B
9 江坤宇 SS

先發投手：德保拉

德保拉。（記者廖耀東攝）

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