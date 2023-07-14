中職Live》辛元旭代打建功 悍將3：4獅

第八局（悍將3：4獅）

8上，統一換投：黃竣彥，申皓瑋三振出局，林哲瑄內野飛球遭接殺出局，李宗賢內野滾地球，陳鏞基接球後發生暴傳，李宗賢上二壘，悍將換代打：辛元旭，一安帶一打點，統一換投：劉軒答，三振出局。

第七局（悍將2：4獅）

7下，統一換代打：羅暐捷三振出局，陳鏞基內野安打，統一換代打：邱智呈，三振出局，陳鏞基盜壘失敗出局。

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7上，戴培峰游擊飛球遭接殺出局，孔念恩內野滾地球遭封殺出局，林岳谷三振出局。

第六局（悍將2：4獅）

6下，胡金龍內野滾地球出局，陳鏞基三振出局，鄭鎧文擊出中外野一安，陳重羽四壞球保送，林靖凱一安帶一打點，悍將換投：陳冠勳，陳傑憲內野安打，滿壘，陳重廷四壞球保送，蘇智傑四壞球保送，悍將換投：岳少華，郭阜林三振出局。

林靖凱擊出左外野滾地球一壘安打帶1分打點，邱智呈回本壘得分。（記者李惠洲攝）

林靖凱擊出左外野滾地球一壘安打帶1分打點，邱智呈回本壘得分。（記者李惠洲攝）

林靖凱擊出左外野滾地球一壘安打帶1分打點，邱智呈回本壘得分。（記者李惠洲攝）

陳冠勳接力登板。（記者李惠洲攝）

陳傑憲安打。（記者李惠洲攝）

陳冠勳連續四壞保送陳重廷與蘇智傑，讓統一獅4:2超前。（記者李惠洲攝）

陳冠勳連續四壞保送陳重廷與蘇智傑，讓統一獅4:2超前。（記者李惠洲攝）

陳冠勳連續四壞保送陳重廷與蘇智傑，讓統一獅4:2超前。（記者李惠洲攝）

陳冠勳連續四壞保送陳重廷與蘇智傑，讓統一獅4:2超前。（記者李惠洲攝）

岳少華接替登板。（記者李惠洲攝）

6上，李宗賢擊出左外野飛球形成二壘安打，王勝偉觸擊出局，李宗賢上三壘，王苡丞三振出局，范國宸中外野飛球遭接殺出局。

第五局（悍將2：1獅）

5下，陳重羽內野高彈跳遭封殺，林靖凱擊出平飛球形成一安，陳傑憲四壞球保送，陳重廷安打帶一分打點，蘇智傑觸身球保送，郭阜林高飛犧牲打，陳傑憲回本壘，蘇智傑推進壘包遭觸殺，雙方同時進行電視輔助判決，蘇智傑遭觸殺在先，陳傑憲回本壘得分不算。

五局下陳重廷擊出右外野滾地球一壘安打帶1分打點，林靖凱回本壘得分。（記者李惠洲攝）

五局下陳重廷擊出右外野滾地球一壘安打帶1分打點，林靖凱回本壘得分。（記者李惠洲攝）

五局下陳重廷擊出右外野滾地球一壘安打帶1分打點，林靖凱回本壘得分。（記者李惠洲攝）

蘇智傑遭遇觸身球擊中頭盔。（記者李惠洲攝）

蘇智傑遭遇觸身球擊中頭盔。（記者李惠洲攝）

肯特遇亂流。（記者李惠洲攝）

郭阜林擊出中外野高飛球遭接殺。（記者李惠洲攝）

陳傑憲跑回本壘，經重播輔助判決蘇智傑遭二壘手林哲瑄觸殺出局，得分不算。（記者李惠洲攝）

陳傑憲跑回本壘，經重播輔助判決蘇智傑遭二壘手林哲瑄觸殺出局，得分不算。（記者李惠洲攝）

林岳平總教練上前抗議。（記者李惠洲攝）

林岳平總教練上前抗議。（記者李惠洲攝）

5上，林岳谷三振出局，申皓瑋三壘滾地球出局，林哲瑄游擊滾地球出局。

第四局（悍將2：0獅）

4下，胡金龍界外飛球遭接殺，陳鏞基內野滾地球出局，鄭鎧文中外野飛球遭接殺。

4上，范國宸擊出左外野飛球遭接殺，戴培峰三振出局，孔念恩左外野飛球出局。

第三局（悍將2：0獅）

3下，陳重羽三振出局，林靖凱三振出局，陳傑憲內野滾地球形成內野安打，陳重廷敲出中外野二安，跑者攻佔上二、三壘，蘇智傑四壞球保送，滿壘，郭阜林三振出局。

3上，林哲瑄三振出局，李宗賢擊出游擊滾地球遭封殺，王勝偉四壞球保送，王苡丞三振出局。

第二局（悍將2：0獅）

2下，胡金龍內野滾地球出局，陳鏞基內野滾地球出局，鄭鎧文三壘滾地球出局。

2上，孔念恩本壘上方飛球遭接殺，林岳谷左外野飛球出局，申皓瑋內野滾地球出局。

第一局（悍將2：0獅）

1下，陳傑憲內野滾地球出局，陳重廷內野滾地球出局，蘇智傑內野滾地球形成安打，郭阜林內野高彈跳遭封殺。

1上，李宗賢右外野飛球遭接殺，王勝偉觸身球保送上壘，王苡丞兩分砲，范國宸內野滾地球遭林靖凱美技接傳出局，戴培峰右外野深遠飛球出局。

王勝偉觸身球。（記者李惠洲攝）

王苡丞兩分砲。（記者李惠洲攝）

王苡丞兩分砲。（記者李惠洲攝）

王苡丞兩分砲。（記者李惠洲攝）

王苡丞兩分砲。（記者李惠洲攝）

王苡丞兩分砲。（記者李惠洲攝）

富邦悍將先發打序

1 李宗賢 3B

2 王勝偉 SS

3 王苡丞 DH

4 范國宸 1B

5 戴培峰 C

6 孔念恩 RF

7 林岳谷 2B

8 申皓瑋 LF

9 林哲瑄 CF

先發投手：肯特

富邦悍將先發投手肯特。（記者李惠洲攝）

統一獅先發打序

1 陳傑憲 CF

2 陳重廷 2B

3 蘇智傑 LF

4 郭阜林 1B

5 胡金龍 DH

6 陳鏞基 3B

7 鄭鎧文 RF

8 陳重羽 C

9 林靖凱 SS

先發投手：古林睿煬

統一獅先發投手古林睿煬。（記者李惠洲攝）

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