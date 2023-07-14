田徑亞錦賽》「台灣最速男」楊俊瀚10秒33 晉級晚上的100M決賽

楊俊瀚。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子100公尺準決賽，以10秒33分組第2晉級今晚7點50分的決賽。

楊俊瀚昨預賽以10秒25分組第1殺出重圍，和國立體大快腿林祐賢的10秒44，雙雙闖入準決賽。其中，26歲的楊俊瀚2017年亞錦賽拿下100公尺銅牌，生涯最佳是2018年日本大學田徑賽締造的10秒11，本季最好10秒17。

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準決賽共有24位好手、分成3組，取各組前2名晉級決賽，以及2位成績擇優晉級。楊俊瀚在第3組、第6跑道，同組對手有預賽飆出10秒18的沙烏地阿拉伯阿布杜拉（Abdullah Abkar Mohammed）、孟加拉伊莫納爾（Imranur Rahman）預賽也是10秒25。

楊俊瀚中段尚未衝出，最後以拉尾盤甩開其他對手以分組第2晉級，分組第1是阿布杜拉的10秒24。準決賽結束後，100公尺決賽預計19點50分登場，兩趟間隔時間不到2小時。楊俊瀚透露，田徑場、飯店車程僅10分鐘，但外面天氣較熱，回飯店又變成吹冷氣，怕身體受不了，將不會回飯店休息，就待在田徑場準備。

準決賽第一組登場的林祐賢以10秒46完賽，無緣挺進決賽。日本快腿柳田大輝預賽飆出平生涯最佳的10秒10，是參賽選手中最速，準決賽以10秒14領先群雄。

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