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田徑亞錦賽》有機會衝擊獎牌！七項女將陳彩娟暫居第4 希望明天腦子上線

2023/07/14 19:33

全能女將陳彩娟今天在2023年亞洲田徑錦標賽女子七項全能首日暫居第4名。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕全能女將陳彩娟今天在2023年亞洲田徑錦標賽女子七項全能，首日比完四項拿到3355分暫居第4名，明日還有機會爭取獎牌。

女子七項全能今進行100公尺跨欄、跳高、鉛球及200公尺，陳彩娟都有穩定發揮，距離第3名的日本女將山崎由紀的3359分只有4分差距。烏茲別克女將沃羅妮娜（Ekaterina Voronina）以3448分領先群雌，2018年雅加達亞運金牌印度的巴蔓（Swapna Barman）以3392分暫居第2。

陳彩娟對自己在首日4項表現算滿意，尤其向來令她壓力很大的跳高也跳出1公尺74，代表近期訓練有效果。

陳彩娟在5月全大運頂住壓力以生涯最高5616分摘金，並躍居史上第二傑，更跨過杭州亞運參賽門檻5500分，因此這場亞錦賽就是要備戰亞運，她不在意對手的表現好壞，七項就是跟自己比較，希望每項都能有穩定的輸出。

陳彩娟明天在跳遠、標槍及800公尺出賽，她跳遠助跑點有改變，希望成績能有所突破，另外標槍也苦練不少。她表示，希望投擲標槍時，自己的腦子可以連上線，力求每一項都好好發揮平時訓練的成果，努力為台灣隊做出貢獻。

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