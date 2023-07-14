亞洲男排挑戰盃》讓年輕球員磨練備戰亞運 台灣隊明和菲律賓爭第9

台灣隊明天將和菲律賓爭第9名。（排協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕泰國隊今以3：1力克越南，巴林3：0（35：33、25：23、25：20）勝南韓，明將捉對廝殺，爭奪首屆亞洲男子排球挑戰盃冠軍。台灣隊0：3不敵哈薩克，明天中午12點30分將在台北體育館，和菲律賓爭第9名。

挑戰盃明將在台北市立大學天母校區體育館、台北體育館進行最後一天賽事，12點30分由南韓和越南爭季軍，下午3點由巴林對決泰國爭冠軍，冠軍隊將可前進卡達，角逐2023世界男排挑戰盃。

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泰國隊能以3：1（20：25、25：13、25：22、25：15）逆轉勝越南，ANUT得17分、ANURAK得14分、THANATHAT得12分，是致勝功臣。越南隊和前一場一樣，得分集中在N.N.THUAN和T.T.THUAN身上，兩人各進帳15、12分。

泰國隊南韓籍教練朴基元表示：「此次我對泰國隊的要求只有一個，就是專注在比賽中，好好享受比賽，很開心他們每一場比賽都打到最好。」拿下17分的ANUT說：「我真的很專注，也很享受比賽，能夠闖進冠軍戰很開心。」

另場四強戰由巴林對南韓，第一局兩隊就打到天昏地暗，苦戰43分鐘、11度Deuce後才由巴林以35：33拿下，接著巴林以25：23、25：20再連下兩城，3：0拿下最後勝利。

巴林隊執行教練RUBEN表示，這支代表隊是6週前才成軍，自己才也剛接手沒多久，所以99%的功勞都是球員的。「球員表現真的很棒，雖然比賽過程中數度落後，他們都堅持下去追回失分，賽前其實完全沒有想到，可以3：0贏南韓。」

談到明天冠軍戰對手泰國，RUBEN說：「兩隊實力在伯仲之間，對手的飄球很厲害，相信會是一場很有趣的比賽。」

此役結果雖是直落三，但每局比數都很接近，南韓隊執行教練林道憲（音譯）無奈地說：「快攻和邊陲攻擊沒能發揮作用，主將鄭智錫狀況又不好，加上對方防守極佳，攻擊成功率高，是我隊落敗主因。」

壓軸一役由台灣隊再戰哈薩克，預賽碰頭時是由台灣隊以3：1獲勝，再度短兵相接，哈薩克以25：22、23、23甜蜜復仇，取得和蒙古爭第7名的資格，台灣隊只能和菲律賓拚第9名。

「黃金左手」吳宗軒今天掛免戰牌，戴儒謙上場時間很短，台灣隊執行教練莫羅解釋，「宗軒說之前剛打完全運，身體有些疲勞，戴儒謙則是因為受傷，狀況不佳，所以我就讓林謙上場磨鍊，多給年輕球員一點機會。」

此役先發上場的旅日球員張育陞，貢獻全隊最高的18分，曾祥銘12分次之。張育陞說：「我平常就愛挑戰身材高大對手，研究他們攔網的方式，尋求突破方法，今天表現還可以，接下來在接發球和發球還要再加強才行。」

賽前才被告知要先發的林謙說：「有點緊張，還好後來調整得還不錯，但守備不佳，跟快攻手的搭配也不夠流暢。」蔡沛彰說：「之前都跟戴儒謙搭配，今天跟林謙搭配上有點問題，挑戰盃後就要旅韓，因為還有亞運，以不受傷為前提。」

莫羅表示，接下來還有亞錦賽、世大運和亞運，此役前設定多讓年輕選手上場磨刀，且球隊處於世代交替期，這批年輕選手是台灣隊的未來。

巴林（攔網者）打敗南韓闖進冠軍戰 。（排協提供）

泰國隊闖進冠軍戰。（排協提供）

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