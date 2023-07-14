中職》樂天擊潰呂彥青 兄弟先得分超高勝率「破功」

呂彥青。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年上半季兄弟先得分場次的勝率高達8成26，今天下半季首戰對樂天桃猿，兄弟首局雖然先得分，無奈延長賽呂彥青擋不住對手攻勢一口氣失5分，樂天桃猿單局灌進7分，最終就以9：2擊敗兄弟。

此役1局下岳政華獲保送，張志豪、詹子賢連續敲安天德1分取得領先，4局上樂天反攻，成晉敲安，廖健富獲保送，朱育賢擊出安打扳平比分，陳俊秀敲安，宋嘉翔適時高飛犧牲打反超前。

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兄弟在8局下靠蘇緯達代打敲出追平轟，比賽回到原點，這是蘇緯達生涯所轟出的第8支代打全壘打，追平林智勝所保持的聯盟紀錄。

蘇緯達代打開轟。（記者廖耀東攝）

10局上樂天發動攻勢，面對兄弟終結者呂彥青，林承飛敲二壘安打，林泓育代打擊出二壘安打，打下勝利打點，獲選單場MVP，成晉、林立敲安各賺1分打點，朱育賢敲安形成兩出局一、二壘有人。

此時兄弟換下呂彥青，由彭識穎接手，他只投2人次，先對陳俊秀投出觸身球，接著被嚴宏鈞敲出2分打點二壘安打，梁家榮再補上兩分打點長打，樂天單局灌進7分奠定勝基。

樂天強打林立因左腳大拇趾外翻和扭傷，6月7日下二軍，今天重返一軍戰線，3打數1安打帶有1分打點，貢獻2次犧牲短打，另一名傷兵陳冠宇也回到一軍，投1局沒掉分進帳1次中繼成功。

林泓育敲出勝利打點。（記者廖耀東攝）

林承飛跑回超前分。（記者廖耀東攝）

桃猿大勝兄弟。（記者廖耀東攝）

兄弟落敗。（記者廖耀東攝）

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