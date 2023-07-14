籃球》不是會左手上籃就能打職籃 T1、PLG選秀獲選人數皆創新低

唐維傑（左起）、郭振復、李沛澄、林信寬、高錦瑋、簡賀宇與張兆辰為本次T1聯盟選秀被選中的七位球員。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG今年選秀會只有8人獲選，但今天登場的T1聯盟沒有更多人被看上，只有7人，兩大職籃都寫下歷年新低。

PLG週二舉行選秀會，總計40人報名，由於本土沒有太多即戰力，但靠著外籍生也撐起場面，台藝大阿拉薩被新竹攻城獅挑中，成為聯盟史上首位外籍生狀元，而6隊首輪都有選人，攻城獅、鋼鐵人則是唯二有選2人的隊伍。

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在PLG選秀被桃園領航猿挑中的輔大喬楚瑜，以及富邦勇士選進的高師大蔡鎮嶽，也有報名T1選秀，但都給予球隊「尊重」宣告退出T1，不讓球隊選到「空氣」，而這次T1的球隊似乎也都清楚狀況，因此選秀結果都沒跟PLG重複。

T1選秀本屆有41名菜鳥投入參與創歷年新高，在選前還為了從零開始的台新在首輪最後多給予一個選秀權，只是這項美意球隊並未使用，在選完兩人後提前結束首輪選秀，原來是已在自由市場找到不少人手。

台啤雲豹、台新各選2人為今年T1選秀最多，至於海神、特攻、太陽各選1人，獵鷹則是唯一空手而歸的球隊。

回顧國內職籃在剛成立之際，各隊在組軍時急需球員，也為許多選手開啟機會，還一度被外界譏笑「只要會左手上籃就能打職籃」，形容要打職籃相當容易，如今，球隊已度過剛成軍最需招兵買馬的時刻，不少球隊更都已滿編，因此在選秀會確實不需急著補人，且自由市場會是尋找即戰力的更好管道，新人接下來投入選秀得先證明價值，才能雀屏中選。

205公分的世新大學中鋒吳沛嘉，即使有身高優勢，堪稱今年選秀的本土長人稀有財，只是他在UBA沒太多亮眼表現，而林勵、涂亦含為政大3連霸成員，同樣因沒有太多實績，實在難以成為被球隊看中的新秀，但他們之後還是能球隊試訓，或是7月18日登場的SBL選秀再爭取當球員的機會。

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