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溫網》五連霸、八冠王聽牌！喬科維奇強勢殺入決賽

2023/07/15 00:28

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽進入尾段高潮，36歲的喬科維奇（Novak Djokovic）寶刀未老，6 ：3、6 ：4、7：6（7 ：4）快斬年僅21歲的義大利第8種子辛納（Jannik Sinner），率先挺進男單決賽，塞爾維亞第2種子僅差最後1勝，就能在全英草地俱樂部完成五連霸、八冠王，並用再創歷史紀錄的大滿貫24冠，慶賀自己成為新的「草地之王」 。

上月才在法國公開賽笑捧第23座大滿貫男單冠軍的喬帥，從紅土轉戰溫網草地，臨場手感更加火燙，這位公認奪冠大熱門的前球王一路過關斬將，此役激戰2小時47分鐘，完成對戰後輩辛納的3連勝。有別於去年8強面對辛納5盤大戰，歷經「丟2追3」大逆轉，喬帥這回牢牢掌控節奏，頂住壓力保住全部6個被破發點，堅若磐石的底線防守，更讓傳奇老將延續溫網34連勝。值得一提的是，喬帥已經長達10年沒在中央球場輸過球，他上回失利還是2013年決賽對上英國地主穆雷（Andy Murray）。

喬科維奇週日決賽對手，將是西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對決俄國第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev）的勝方，如果他順利衛冕，就追平「三巨頭」中已退役瑞士天王費德爾（Roger Federer）賽史8度奪冠紀錄。 「我相信我正在打出有史以來最好的網球。 」今年已橫掃澳網、法網的喬帥表示，網球是個人運動，必須依靠自己，上場前使身體、精神和情感都處於最佳狀態，「我盡量不把年齡視為障礙。 其實我甚至覺得36歲就是全新的26歲。 」

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