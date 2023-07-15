溫網》前三次爭冠沒輸過！謝淑薇週日力抗老搭檔梅騰絲

謝淑薇與史崔可娃攜手再闖決賽。（取自臉書）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽女雙決戰，即將在週日登場，前三次爭冠還沒輸過的謝淑薇，得攜手本季退休的捷克媽媽好手史崔可娃（Barbora Strycova），力抗熟悉彼此打法的比利時老戰友梅騰絲（Elise Mertens），以及澳洲亨特（Storm Hunter）的第3種子勁敵；小薇也將挑戰「海峽大滿貫（Channel Slam）」，即在紅土法網與草地溫網接連奪冠的高難度任務。

謝淑薇休兵年餘，復出不久上月就與中國新星王欣瑜合力贏得法網女雙冠軍，如今「台捷聯軍」相隔4年重返溫網女雙決賽，這也是已為人母的史崔可娃，在最難忘的全英草地俱樂部告別秀，寶刀未老的小薇期待把握難得機會，跨越分隔法國和英國的英吉利海峽，連兩項大滿貫都贏得冠軍，送給自己和最佳拍檔深具紀念意義的禮物，同時共享60萬英鎊（約2486萬台幣）獎金。三度溫網女雙封后的謝淑淑薇，過往搭檔包括2013年中國彭帥、2019年史崔可娃，以及前年梅騰絲，她已延續跨季17連勝紀錄，4度攻頂只剩一步之遙。

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據《WTA》官網報導，謝淑薇組合將面臨嚴苛考驗，因為梅騰絲／亨特來勢洶洶，除了前者曾與小薇在2021年打下印地安泉和溫網冠軍，也連續3年躋身草地大滿貫女雙決賽，而且同樣都配不同戰友，加上「比澳組合」本屆草地展現強大宰制力，扣掉第3輪對手賽前因傷退出，其餘4役皆輾壓出線，最多僅在8強掉了3局，「台捷聯軍」壓軸舞台勢必有番硬仗。

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