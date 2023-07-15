溫網》年輕球王橫掃梅德維夫 艾卡拉茲決戰喬科維奇

球王艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕20歲球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）加足馬力，6：3、6：3、6：3 橫掃俄國第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev），不但首闖溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰，也是1968年開放年代以來第4年輕的超級新星，西班牙人頭號種子壓軸對手，則為志在五連霸、八冠王的塞爾維亞第2種子喬科維奇（Novak Djokovic）。

兼具靈巧手感和爆發力的艾卡拉茲，侵略性打法6度破發，僅花1小時50分鐘直落3淘汰27歲前球王梅德維夫，臨場保持高度專注的他，不但回報2021年溫網處女秀次輪出局之仇，也成為 1966 年冠軍桑塔納（Manuel Santana ）和兩屆贏家「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，史上第3位殺入溫網男單冠軍戰的西國好手，「 這對我來說是個夢想，在這裡打 4強賽，現在進入決戰，我簡直不敢相信，將享受這個美妙時刻。」

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艾卡拉茲已拿下2022年美國公開賽冠軍，週日面對溫網7屆冠軍名將喬科維奇，勢必有番硬仗，雙方生涯對戰勝負各1 ，上月法網4強戰喬帥擊敗嚴重抽筋的艾卡拉茲，如今年輕球王迫不及待復仇，「 這將非常困難，他這10年來在中央球場還沒輸過，但我也會奮戰到底。這是決賽，沒有時間害怕、疲倦，只能全力以赴。 」

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