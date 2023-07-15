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溫網》 主審罰分、觀眾噓聲 擋不住喬帥35度勇闖大滿貫決賽

2023/07/15 06:42

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管主審罰分警告、觀眾噓聲四起，全阻擋不了鬥志頑強的喬科維奇（Novak Djokovic），直落3淘汰義大利第8種子辛納（Jannik Sinner），率先挺進溫布頓網球錦標賽男單決賽，同時破紀錄第35度勇闖大滿貫冠軍戰。

第2盤第3局喬科維奇順利破發，第4局反手拍接球後發出叫聲，卻被英國主審海格（Richard Haigh）判罰「干擾」而扣分，令36歲的喬帥當下驚訝抱怨：「你到底在做什麼？」之後他又因為發球時間過長遭到警告，還好硬是忍了下來，冷靜化解破發點，順勢再下一城。

這位7度溫網奪冠的衛冕者，賽後記者會對此爭議判決表明態度，「首先，我必須接受主審的決定，就是這樣。但我也從來沒有遇過這種情況。」喬帥職業生涯第35回四大賽爭冠，也已超越退役美國女將艾芙特（Chris Evert）締造網壇新猷。

儘管喬科維奇大滿貫23冠已是男網史上之最，但受歡迎程度似乎仍不如「三巨頭」中的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和瑞士天王費德爾（Roger Federer），第3盤挽救兩個關鍵被破發點後，支持辛納的觀眾發出噓聲，不甘示弱的老將除了摀住耳朵，還做出愛哭鬼挑釁動作，引來全場猛噓，喬帥受訪時則淡化處理：「這都是愛，愛與包容。」

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