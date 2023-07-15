MLB》大谷翔平不再是非賣品？ 資深記者爆出重要因子

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在近期遭遇各種傷病問題，傳出高層不打算賣掉大谷翔平的想法動搖，大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）透露，天使管理階層將會開始考慮聽取大谷翔平的報價。

摩洛西表示，天使對於大谷翔平的報價將會相當高，同時球隊在下半季一開始的主場系列賽，將會成為天使是否要拍賣大谷翔平的重要因素。

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天使將會在今天開始與同分區美聯西區第二名的太空人進行3連戰，首戰就是由大谷翔平擔綱先發，賽前天使在分區以45勝46敗排在第四名的位置，距離美聯外卡有5場勝差。

與摩洛西不同，天使隨隊記者包林傑（Rhett Bollinger）今日撰文指出，天使在交易大限前是明顯的買家，因為他們在上半季才陸續盤來艾斯科巴（Eduardo Escobar）以及摩斯塔卡司（Mike Moustakas）兩位前明星內野手，但天使得在明星賽後打得更好，才能夠保障總管米納斯安（Perry Minasian）能夠在交易市場上更加積極補強。

包林傑指出，不論天使的戰績為何，天使預計都不會交易掉大谷翔平。因為天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）已經清楚表示，他不打算交易大谷翔平而且無論如何都會試著在休賽季與他續約。不過續約與否還是取決於大谷翔平是否相信他正在迎向勝利的道路上。

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