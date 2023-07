MLB》洋基好消息！ 「法官」開始打擊練習、還能在外野奔跑

賈吉。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基在下半季將自庫爾斯球場展開與洛磯隊和天使隊6連戰的客場之旅,而今天球隊已經看到一線曙光,那就是「法官」賈吉(Aaron Judge)已經開始打擊練習。

根據《紐約時報》報導指出,賈吉除了打擊練習以外,還進行了一些敏捷性的訓練,同時也有在外野防區稍微奔跑。

賈吉自美國時間6月3日就因為右腳大拇指扭傷缺席至今,當時他撞到道奇隊外野牛棚的坎導致受傷,而持續復健的賈吉在明星賽前就已經可以在室內用T座進行打擊練習,也可以在無重力跑步機上訓練。

目前賈吉是否回歸還沒有確定的時間點,報導指出,他能否回歸的重點在於,右腳拇指的傷勢是否會影響到他在打擊時將身體重量完全放在後腳上。

本季賈吉出賽49場比賽,敲出19轟,打擊率2成91,但就算他從6月初缺席至今,洋基全隊打者依舊沒有一個人能追上他對球隊的貢獻。本季賈吉的綜合貢獻值(fWAR)為2.8,第二名是菜鳥沃爾普(Anthony Volpe)的1.4。

Aaron Judge took BP today at Coors Field. @M_Marakovits shares the latest as the MVP works his way back.#YANKSonYES pic.twitter.com/qt5oqdqr3m