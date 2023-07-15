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美國公開賽》距離衛冕只差2勝 林俊易對決世界第4昆拉武特爭決賽門票

2023/07/15 08:30

林俊易。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第27的台灣男單好手「左手重砲」林俊易在BWF超級300系列美國公開賽挑戰衛冕，今天以21：11、21：13直落二拍落世界排名第85的日本好手高橋洸士，順利挺進4強。

根據BWF官網在開打前提供的數據指出，林俊易及許雅晴是本屆參賽選手中唯一曾在此站奪冠的選手；林俊易2019年在美國公開賽奪得個人生涯第一座世界巡迴賽冠軍，許雅晴也是在這一年攜手李哲輝拿下混雙冠軍。

美國公開賽受到疫情影響連三年停辦，今年是疫情過後首度舉辦，林俊易尋求男單二連霸，他先後擊敗中國好手雷蘭曦和日本田中湧士，挺進男單8強。今天4強戰遭遇高橋洸士，首局開局就展開猛攻，曾一度連拿7分，以21：11率先拿下一局，兩人在第2局展開纏鬥，不過林俊易在技術暫停後拉開差距，最後以21：13勝出。

林俊易4強的對手將是大會頭號種子泰國好手昆拉武特，兩人曾在2019年芬蘭公開賽交過手，林俊易當時在冠軍賽鏖戰3局，最終以16：21、21：18、14：21不敵對手，飲恨拿下亞軍。

值得一提的是，昆拉武特今年曾在超級750系列印度羽球公開賽，終結丹麥球王安賽龍13場決賽連勝的紀錄，收下賽史首冠。昆拉武特6月時則在超級500系列的泰國公開賽進帳本季第2冠。

另一方面，土銀21歲小將蘇力揚以14：21、16：21不敵世界排名第7的中國好手李詩灃，無緣晉級男單4強。

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