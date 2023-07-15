MLB》大谷翔平表態不喜歡輸球 名人堂強投點出1項殘酷事實

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟下半季正式開打，而焦點依舊環繞在天使二刀流巨星大谷翔平潛在的新東家上。無論是否受到傷病潮，天使近期就是無法贏球，也讓外界開始相信，這位史上最有才華的棒球員，正在考慮離開安納罕，紅襪名人堂強投「血襪」席林（Curt Schilling）更點出一項殘酷事實。

大谷日前在明星賽記者會上沉重向一票媒體表示：「輸球真的爛透了，我想要贏。」對此，席林在自己的Podcast節目上討論大谷這番言論，他直言，天使球團與球迷都應將大谷的反應視為他離隊的徵兆，「當你說出『天啊我們好爛』，但爛的人不是你，大谷指的可不是他自己。」

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「當你打出3成打擊率，以及領先全聯盟的全壘打數時，你不會說自己很爛。大谷是球隊王牌，打出很棒的賽季，他會這樣說，是因為其他和他一起打球的24個人都爛透了。」席林無情批評道。

席林還呼籲天使老闆莫雷諾（Arte Moreno），當道奇獲洋基等豪門球隊端出7億美元以上鉅約來到大谷面前時，天使球團必須要考慮為這位有如獨角獸般的球員創造價值。「無論大谷走到哪，都會伴隨大量追隨者與收入。」席林補充。

席林表示，「每晚你都會看到比平常多出100張的媒體通行證，你會看到透過商品推銷、電視轉播、廣告所增加的數億美元收入，大谷的合約會在他的第一年就已經回本。」

天使在今天比賽開打前，距離美國時間8月1日交易大限還有16場比賽，儘管老闆莫雷諾先前就承諾不會交易大谷，但天使若持續萎靡不振，球團恐怕得重新檢視這項決定，畢竟絕對有不少球隊正虎視眈眈，等著將這位史上最強棒球員納入麾下。

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