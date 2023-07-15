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MLB》天使小「倫」又躺了！ 75億重砲第三度進入傷病名單

2023/07/15 08:07

倫登。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使75億主砲倫登（Anthony Rendon）在簽下大約後飽受傷病困擾，今天球隊再度把他放進傷名單當中，這也是他本季第三度進入傷病名單。

根據《美聯社》報導，倫登在7月5號因為自打球擊中左腳提前退場至今都沒有上場打球，但球隊直到今天才將他因左腳脛骨瘀傷放進傷病名單當中。除了倫登外，阿德爾（Jo Adell）因為左斜腹肌拉傷、巴赫曼（Sam Bachman）因為右肩發炎，也都被放進傷病名單當中。

但天使還是有好消息傳出，那就是本季開箱後表現不俗的游擊大物尼托（Zach Neto）已經從傷病名單回歸，今天擔任一棒游擊手，主力牛棚左投摩爾（Matt Moore）也順利傷病名單回歸。此外，天使還執行了小聯盟內野手Trey Cabbage的合約，同時從小聯盟叫回內野手Michael Stefanic，並將佛列契（David Fletcher）下放3A。

倫登在2019年與天使隊簽下7年2.45億美元（約新台幣75億）後，目前一年最多只出賽58場，今年倫登出賽43場，打擊率只有2成36，敲出2轟、22分打點，攻擊指數是淒慘的0.678，在合約正好走完一半的時刻，倫登合計只為天使敲出22轟，比他在2019年的34轟還少。

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