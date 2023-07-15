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NBA》場均破20分卻找不到新東家 美媒為帥哥前鋒抱屈：被忽視了

2023/07/15 09:17

烏布瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場開啟至今陷入冷卻期，但市場上其實仍有許多好手沒有被簽下，美媒撰文提及上季場均能夠拿下超過20分的黃蜂帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），以及另一位黃蜂球員華盛頓（P.J. Washington）的尷尬處境。

《NBC Sports》在美國時間7月5日時曾撰文提到市場上剩餘的10大自由球員，而在該文寫完至今威廉斯（Grant Williams）、塞布林（Matisse Thybulle）與里德（Paul Reed）三人都已經有了歸屬，但排名前兩名的烏布瑞與華盛頓卻都還沒確定下個賽季的去向。

文中提到，烏布瑞被忽視了，可能的原因在於他去年只打了48場比賽，但烏布瑞上季場均依舊有著20.3分的表現，儘管他並不是個高效的得分手，也不是一個防鎖大鎖。不過考量到現在仍還有球隊能用中產特例簽人，卻沒有球隊願意用超過底薪來簽他，依舊令人感到驚訝。

內文指出，烏布瑞肯定希望能夠拿到更多錢，但如果有支球隊能夠以底薪搶下他，那無疑是個優秀的搶劫。此外，烏布瑞預計會想要與一支能夠給他機會的球隊簽下合約，來幫助自己的身價提升，但其實所有缺少板凳火力的隊伍都應該要去聯繫他。

華盛頓。（資料照）

華盛頓本季是受限自由球員，文章中提到他現在是經紀人與球員為何討厭這個身分的經典例子。華盛頓現在是市場上炙手可熱的延伸四號，同時他也是名平均以上的禁區防守者，生涯還有36.6%的三分命中率。這樣的條件應該要能夠拿到與活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）差不多的4年6400萬美元合約。

目前黃蜂與華盛頓對於新合約還有很大的分歧，現在華盛頓只能期待有另一支球隊提出高額報價，就像去年溜馬給艾頓（Deandre Ayton）一樣。可是現實是無情的，華盛頓能夠在今年的自由市場上拿到的，恐怕只有大約中產特例等級的報價（約4年5300萬美元），這絕對比華盛頓應得的還要少，而且若他隊提出如此報價，黃蜂一定很快就會跟進。

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