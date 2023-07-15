MLB》又想拿洋基的投手？ 美媒曝紅雀看上條紋軍潛力火球男

畢特於未來之星對抗賽登板。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與紅雀彼此在交易市場上毫不陌生，去年洋基才用左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）向紅雀換來外野手巴德（Harrison Bader），如今紅雀似乎又對洋基球員感興趣，據報導，紅雀看上洋基農場潛力火球男畢特（Clayton Beeter）。

畢特原先是道奇於2020年選來的新秀，但在去年因蓋洛（Joey Gallo）交易案來到洋基。本季他在2A與3A累積71.2局投球，送出83次三振，在全明星週的未來之星對抗賽中也有亮相，中繼0.2局飆1K無失分。

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根據《聖路易郵報》報導，紅雀近期對畢特有興趣，而據消息人士指出，洋基現在正在尋求外野手以及投手戰力上的提升，而本季戰績欠佳的紅雀正好都有符合的人選。

但紐媒《NJ.com》分析，紅雀雖然有符合洋基需求的人選，但都沒有要兜售的意願，如沃克（Jordan Walker）、努特巴爾（Lars Nootbar）、艾倫納多（Nolan Arenado）、高德史密特（Paul Goldschmidt）等人，紅雀似乎沒有交易他們的打算，這也讓洋基興趣缺缺。

有趣的是，合約即將到期的蒙哥馬利也是人選之一，但洋基上季才將他交易走，而且他上週的先發還因右腿筋受傷退場；另一名同樣合約將到期的先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）也是選項，但他的健康與保送疑慮恐怕也令洋基卻步。

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