MLB》6局9K優質先發壓制費城人 達比修有睽違35天奪第6勝

達比修有。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2023年大聯盟明星賽圓滿落幕，例行賽下半季今天正式點燃戰火。教士日籍強投達比修有今天繳出6局9K失1分的優質先發，自家打線也貢獻4轟，終場以8：3大勝，教士下半季開出好彩頭，達比修有進帳本季第6勝。

教士下半季首戰推出達比修有對決費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez），教士打線在3局上砲轟隆隆，捕手桑契斯率先開轟，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）再補上一發左外野2分砲，教士單局灌進3分，達比修有4局下出現亂流，先被哈波（Bryce Harper）敲出安打，雖然用雙殺化解危機，但之後連續被史托特（Bryson Stott）和波姆（Alec Bohm）敲出長打失1分，費城人追到1：3兩分落後。

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達比修有失分後也立即回穩，5、6局安全下莊，此役用94球投完6局，被敲5安失1分，另有9次三振和2次四壞球保送，防禦率降至4.65。馬查多（Manny Machado）在6局上敲出左外野陽春砲，教士第7局再靠著迪克森（Brandon Dixon）和金河成的安打進帳2分，索托（Juan Soto）也在9局上開轟，一舉將差距擴大至8：1七分領先。

教士在9局下嚇出一身冷汗，狂丟3分，包括瑞爾穆托的陽春砲，當家終結者哈德哈德（Josh Hader）在滿壘2人出局時打卡上班，最後三振掉T.透納（Trea Turner）守住比賽勝利，達比修有睽違35天再度拿下勝投，將本季第6勝收入口袋。

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