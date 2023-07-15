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MLB》守護者兄弟檔「同場同局」開轟！ 寫大聯盟罕見紀錄（影音）

2023/07/15 09:37

B.奈勒（左）與J.奈勒同場同局開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟齊心利斷金！守護者今作客遊騎兵的比賽，兩兄弟B.奈勒（Bo Naylor）與J.奈勒（Josh Naylor）在同場比賽單局內一同開轟，寫下大聯盟首見紀錄。

3局上，第九棒的弟弟B.奈勒在無人出局一壘有人時，相中遊騎兵先發投手格雷（Jon Gray）的變速球大棒一揮，扛出右外野方向2分砲，後續2出局二壘有人，輪到擔任第四棒的哥哥J.奈勒，這次逮中格雷幾乎相同進壘點的滑球，掃成右外野平射彈，兄弟兩人幫助守護者取得4：0領先。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是繼2014年9月27日的J.阿普頓（Justin Upton）與B.J.阿普頓（B.J. Upton）後，首度有同隊兄弟檔在同場比賽開轟。而奈勒兄弟檔也是自1961年後第4對「同場同局」開轟的兄弟檔。

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