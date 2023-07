MLB》守護者兄弟檔「同場同局」開轟！ 寫大聯盟罕見紀錄（影音）

B.奈勒(左)與J.奈勒同場同局開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕兄弟齊心利斷金!守護者今作客遊騎兵的比賽,兩兄弟B.奈勒(Bo Naylor)與J.奈勒(Josh Naylor)在同場比賽單局內一同開轟,寫下大聯盟首見紀錄。

3局上,第九棒的弟弟B.奈勒在無人出局一壘有人時,相中遊騎兵先發投手格雷(Jon Gray)的變速球大棒一揮,扛出右外野方向2分砲,後續2出局二壘有人,輪到擔任第四棒的哥哥J.奈勒,這次逮中格雷幾乎相同進壘點的滑球,掃成右外野平射彈,兄弟兩人幫助守護者取得4:0領先。

根據數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,這是繼2014年9月27日的J.阿普頓(Justin Upton)與B.J.阿普頓(B.J. Upton)後,首度有同隊兄弟檔在同場比賽開轟。而奈勒兄弟檔也是自1961年後第4對「同場同局」開轟的兄弟檔。

Hug me, brother!



Bo and Josh Naylor just hit 2-run homers in the same inning! pic.twitter.com/1qclxpamO9