MLB》守護者兄弟檔「同場同局」開轟！ 寫大聯盟罕見紀錄（影音）

B.奈勒（左）與J.奈勒同場同局開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟齊心利斷金！守護者今作客遊騎兵的比賽，兩兄弟B.奈勒（Bo Naylor）與J.奈勒（Josh Naylor）在同場比賽單局內一同開轟，寫下大聯盟首見紀錄。

3局上，第九棒的弟弟B.奈勒在無人出局一壘有人時，相中遊騎兵先發投手格雷（Jon Gray）的變速球大棒一揮，扛出右外野方向2分砲，後續2出局二壘有人，輪到擔任第四棒的哥哥J.奈勒，這次逮中格雷幾乎相同進壘點的滑球，掃成右外野平射彈，兄弟兩人幫助守護者取得4：0領先。

請繼續往下閱讀...

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是繼2014年9月27日的J.阿普頓（Justin Upton）與B.J.阿普頓（B.J. Upton）後，首度有同隊兄弟檔在同場比賽開轟。而奈勒兄弟檔也是自1961年後第4對「同場同局」開轟的兄弟檔。

Hug me, brother!



Bo and Josh Naylor just hit 2-run homers in the same inning! pic.twitter.com/1qclxpamO9 — MLB （@MLB） July 15, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法