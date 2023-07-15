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MLB》40歲韋蘭德狂投6保送吞敗 隨隊記者不忍了直批「醜陋」

2023/07/15 10:07

韋蘭德吞下本季第5敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與大都會在明星賽後首度交鋒，大都會3屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）卻單場狂投6次四壞保送，最終失掉3分吞敗，糟糕表現更讓隨隊記者批評很醜陋。

韋蘭德今天在首局就投出兩次四壞保送面臨失分危機但用三振解危，次局他再度投出保送，三、四兩個半局都投出三上三下，而且沒有被敲安，但韋蘭德卻在5局遭遇大亂流，1出局後他連續投出3次四壞保送擠成滿壘，接著被貝茲（Mookie Betts）敲出安打失掉首分，佛里曼再補上一支二壘安打打下2分，隨後韋蘭德回穩三振史密斯（Will Smith），雖遭馬恩西（Max Muncy）敲出強勁飛球但被接殺出局，也結束他今天的投球工作。

總計韋蘭德本場比賽用104球，雖只被敲出2支安打，但因為自己投出多達6次四壞保送導致失掉3分都是責失分，另送出6次三振，防禦率從賽前的3.60上升到3.72。韋蘭德的表現讓大都會隨隊記者Tim Healey在發完他的數據後直言，「這很醜陋。」

道奇在6局靠羅哈斯（Miguel Rojas）適時安打進帳1分打點，8局馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲出本季第23轟，用陽春砲幫助球隊取得5：0領先，9局道奇再下一城，終場道奇以6：0收下明星賽後的首勝。

本季40歲的韋蘭德表現不如去年優異，出賽13場先發主投75局被打67支安打，送出63次三振，25次四壞保送，拿下3勝5敗，防禦率3.72。如此表現肯定不符合他跟大都會簽下的2年8600萬美元鉅約身價。

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