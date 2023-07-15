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MLB》張育成睽違83天開轟！德弗斯單場雙響 紅襪單場6轟痛宰小熊

2023/07/15 11:13

張育成開轟。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪下半季首戰客場對上小熊火力全開，單場轟出6發全壘打，包括我國好手張育成在9下的本季第4轟，以及德弗斯（Rafael Devers）單場雙響砲演出，紅襪最終以8：3痛宰小熊，下半季首勝快意開張。

紅襪在2局上靠著德弗斯與杜瓦爾（Adam Duvall）兩支陽春全壘打，率先取得2：0領先，3局上攻勢火力持續放送，透納（Justin Turner）高飛犧牲打再下一城，德弗斯又一棒炸裂，單場雙響砲演出。小熊在3局下靠著塔克曼（Mike Tauchman）的二壘安打追回1分，但紅襪立刻又靠著卡薩斯（Triston Casas）陽春彈又打下1分。

但小熊前MPV強打包林傑（Cody Bellinger）並非省油的燈，在紅襪舉行的煙火秀中也參一咖，4局下與6局下分別扛出2發陽春砲，也上演單場雙響砲，幫助小熊一度扳成3：5。然而紅襪已經殺紅眼，7局上透納補上一發2分砲，9局上輪到張育成，他也扛出睽違83天的全壘打，紅襪9上打完以8：3領先。

9局下，小熊2出局一度攻佔滿壘，紅襪緊急派出明星終結者簡森（Kenley Jansen）關門，他僅花3球就三振掉塔克曼，終場紅襪順利收勝，簡森也摘下本季第20次救援成功。

小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）此役投4.2局被敲8支安打，有4支是全壘打，失掉5分全是自責分，吞下本季第4敗；紅襪新秀貝洛（Brayan Bello）6局也被打8支安打，挨2轟失掉3分，飆出5次三振，拿下本季第7勝。

張育成此役4打數1安打，就是一發全壘打，令吞下領次三振，賽後打擊三圍為.145/.190./364，進攻指數0.554，本季累積8支安打有4發全壘打，另有11分打點，回本壘攻下7分。

張育成。（美聯社）

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