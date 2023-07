MLB》張育成睽違83天開轟！德弗斯單場雙響 紅襪單場6轟痛宰小熊

張育成開轟。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪下半季首戰客場對上小熊火力全開,單場轟出6發全壘打,包括我國好手張育成在9下的本季第4轟,以及德弗斯(Rafael Devers)單場雙響砲演出,紅襪最終以8:3痛宰小熊,下半季首勝快意開張。

紅襪在2局上靠著德弗斯與杜瓦爾(Adam Duvall)兩支陽春全壘打,率先取得2:0領先,3局上攻勢火力持續放送,透納(Justin Turner)高飛犧牲打再下一城,德弗斯又一棒炸裂,單場雙響砲演出。小熊在3局下靠著塔克曼(Mike Tauchman)的二壘安打追回1分,但紅襪立刻又靠著卡薩斯(Triston Casas)陽春彈又打下1分。

但小熊前MPV強打包林傑(Cody Bellinger)並非省油的燈,在紅襪舉行的煙火秀中也參一咖,4局下與6局下分別扛出2發陽春砲,也上演單場雙響砲,幫助小熊一度扳成3:5。然而紅襪已經殺紅眼,7局上透納補上一發2分砲,9局上輪到張育成,他也扛出睽違83天的全壘打,紅襪9上打完以8:3領先。

YU CHANG WITH A DING DONG WAY UP THERE THE SIXTH DAMN RED SOX BOMB OF THE NIGHT!! pic.twitter.com/MrVyNexqWR