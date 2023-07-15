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MLB》緊追大谷翔平！歐森本季第30轟是發滿貫砲 勇士完封白襪（影音）

2023/07/15 12:23

歐森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭勇士下半季首戰延續火燙狀況，今與白襪展開三連戰，靠著老將右投摩頓（Charlie Morton）7局好投，以及歐森（Matt Olson）滿貫砲助陣，終場以9：0完封白襪，系列戰拿下開門紅，本季61勝29敗繼續獨走。

白襪先發投手寇派克（Michael Kopech）一開賽控球就陷入迷航，包含對阿爾比斯（Ozzie Albies）觸身球在內，連續投出3次四死球保送，接著面對第四棒的歐森慘遭教訓，內角速球被擊成一發石破天驚的滿貫砲，本季第30轟緊追天使二刀流巨星大谷翔平的32轟，勇士4：0領先。

不過寇派克該局的惡夢還沒結束，在挨轟後又保送了墨菲（Sean Murphy），還投出暴投讓墨菲上二壘，接連抓兩個出局數後再度保送阿西亞（Orlando Arcia），白襪忍無可忍直接將寇派克換掉，他今天僅投0.2局就出現4保送，被敲1發滿貫彈失4分。

白襪第二任投手圖桑特（Touki Toussaint）隨後登板中繼，他今天投5.1局僅被敲3支安打，以及6局下阿爾比斯的高飛犧牲打失掉1分，飆出4次三振，表現可圈可點。

然而7局下白襪換投後，又遭到勇士輪番狙擊，第三任投手蕭（Bryan Shaw）在1出局一、二壘有人被阿西亞與哈里斯（Michael Harris II）接連敲安失2分，隨後阿爾比斯在補上一支重傷害的二壘安打，送回勇士本場比賽第9分，也將比賽徹底定調。

而除了打線發揮出色，勇士先發投手摩頓主投7局，僅被敲出零星的3支安打，投出4次三振與1次保送，超優質先發也摘下本季第10勝。

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