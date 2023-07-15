NBA》傻眼！獨行俠長人快攻竟灌自家籃框 主播：本季最匪夷所思...

Mavericks are going the wrong way!



Jared Dudley: “What are you doing?”#NBASummerLeague pic.twitter.com/5c8skijDE4 — Scott Agness （@ScottAgness） July 15, 2023

〔體育中心／綜合報導〕NBA夏季聯盟如火如荼進行中，獨行俠今天以112：91大勝溜馬，不過獨行俠陣中替補球員賓漢姆（Marcus Bingham Jr.）卻因為裁判的誤判上演一齣「類」搞笑戲碼，讓獨行俠夏聯的教練杜德利（Jared Dudley）與主播都傻眼。

事情發生在第四節，當時獨行俠以104：78大幅領先，獨行俠Nike Sibande剛把球運過半場，賓漢姆便馬上向Sibande要球，直接反方向猛衝並對著籃框上演無情爆扣，想當然爾，賓漢姆直接就被吹了回場違例，球權也交還給溜馬。

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賓漢姆的舉動也讓場邊的杜德利大傻眼，直接詢問他：「你在幹嘛？」現場主播也說，今年最令人匪夷所思的舉動發生在獨行俠隊。

不過其實賓漢姆才是全場唯一正確的人，因為當時裁判搞錯進攻方，原本是由溜馬進攻但裁判搞錯把球發給獨行俠，獨行俠球員還往自己的籃框推進，所以賓漢姆其實進攻的並非自家籃框而是溜馬籃框。賽後賓漢姆也自行發文表示，其實自己沒有錯。

獨行俠本場比賽先發後衛A.J. Lawson以12投10中，高達83.3%的命中率砍進24分，

Olivier-Maxence Prosper進帳18分，Jordan Walker替補出發砍下21分8助攻。溜馬Ben Sheppard進帳19分是整隊最高。

賓漢姆（右）。（資料照）

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