MLB》部長炸裂！張育成夯163公里陽春彈 本季第4轟出爐（影音）

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪我國旅美好手張育成，今天對上小熊擔任先發游擊手打第9棒，前3打席都繳白卷還吞2K，不過9局上迎來第4打席，擊出一發左外野方向陽春砲，本季第4轟出爐。

張育成為紅襪9局上首名打者，面對小熊第四任投手阿塞德（Javier Assad），第一顆外角速球放掉，第二球內角高伸卡球不再錯過，大棒一揮將小白球掃出左外野，幫助紅襪再添保險分，以8：3領先。

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這發陽春砲是張育成本季第4轟，擊球初速101.7英里（163.6公里），飛行距離418英尺（127.4公尺），本季8支安打有4支是全壘打，長打能力驚人。

YU CHANG WITH A DING DONG WAY UP THERE THE SIXTH DAMN RED SOX BOMB OF THE NIGHT!! pic.twitter.com/MrVyNexqWR — Jared Carrabis （@Jared_Carrabis） July 15, 2023

根據《Home Run Report》數據分析，張育成這發全壘打擊球仰角33度，擊球初速101.7英里，飛行距離418英尺，在大聯盟30座球場都飛得出去，是一發貨真價實的全壘打。

Yu Chang! HR （4）



7/14/23 @ CHC, 9th

vs RHP Javier Assad



101.7 MPH / 33° / 418 ft to LF

Off a 91.9 MPH sinker



It's a home run in 30/30 parks.



See this play in Gameday: https://t.co/6XQF9hEB84 pic.twitter.com/uprCyyg5pr — Home Run Report （@homerunreport） July 15, 2023

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