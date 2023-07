MLB》部長炸裂！張育成夯163公里陽春彈 本季第4轟出爐（影音）

張育成。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪我國旅美好手張育成,今天對上小熊擔任先發游擊手打第9棒,前3打席都繳白卷還吞2K,不過9局上迎來第4打席,擊出一發左外野方向陽春砲,本季第4轟出爐。

張育成為紅襪9局上首名打者,面對小熊第四任投手阿塞德(Javier Assad),第一顆外角速球放掉,第二球內角高伸卡球不再錯過,大棒一揮將小白球掃出左外野,幫助紅襪再添保險分,以8:3領先。

這發陽春砲是張育成本季第4轟,擊球初速101.7英里(163.6公里),飛行距離418英尺(127.4公尺),本季8支安打有4支是全壘打,長打能力驚人。

YU CHANG WITH A DING DONG WAY UP THERE THE SIXTH DAMN RED SOX BOMB OF THE NIGHT!! pic.twitter.com/MrVyNexqWR

根據《Home Run Report》數據分析,張育成這發全壘打擊球仰角33度,擊球初速101.7英里,飛行距離418英尺,在大聯盟30座球場都飛得出去,是一發貨真價實的全壘打。

Yu Chang! HR (4)



7/14/23 @ CHC, 9th

vs RHP Javier Assad



101.7 MPH / 33° / 418 ft to LF

Off a 91.9 MPH sinker



It's a home run in 30/30 parks.



See this play in Gameday: https://t.co/6XQF9hEB84 pic.twitter.com/uprCyyg5pr