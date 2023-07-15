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MLB》洋基50億左投回歸2場都挨轟、防禦率破5！ 洛磯大勝條紋軍

2023/07/15 11:23

羅冬。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在季前砸6年1.62億美元（約新台幣50億）大約簽下明星左投羅冬（Carlos Rodon），今天迎來本季第二場先發，不過僅投5局就失掉4分，洋基終場以2：7不敵洛磯，羅冬也苦吞2連敗。

洋基首局在史坦頓（Giancarlo Stanton）2分砲下先馳得點，想不到這就是本場比賽洋基的所有得分，洛磯在2下就發起反攻，托瓦（Ezequiel Tovar）的適時安打先追回1分，多伊爾（Brenton Doyle）左外野長打幫助球隊以３：２反超。4下葛里查克（Randal Grichuk）砲轟羅冬進帳保險分，洛磯5局打完以4：2領先。

7局下半，布萊恩（Kris Bryant）面對金恩（Michael King）敲出一發左外野方向2分砲，8局瓊斯再對阿布瑞尤（Albert Abreu）敲出一發陽春砲，終場洛磯就以7：2擊敗洋基，系列賽首戰開胡。

羅冬在回歸洋基後分別面對小熊與洛磯，合計主投10.1局被打8支安打有2發全壘打，失掉6分都是自責分，本季目前0勝2敗，防禦率5.23，若不趕快找回昔日身手，那洋基本季的戰況恐怕將越來越不樂觀。

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