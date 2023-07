MLB》洋基50億左投回歸2場都挨轟、防禦率破5！ 洛磯大勝條紋軍

羅冬。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基在季前砸6年1.62億美元(約新台幣50億)大約簽下明星左投羅冬(Carlos Rodon),今天迎來本季第二場先發,不過僅投5局就失掉4分,洋基終場以2:7不敵洛磯,羅冬也苦吞2連敗。

洋基首局在史坦頓(Giancarlo Stanton)2分砲下先馳得點,想不到這就是本場比賽洋基的所有得分,洛磯在2下就發起反攻,托瓦(Ezequiel Tovar)的適時安打先追回1分,多伊爾(Brenton Doyle)左外野長打幫助球隊以3:2反超。4下葛里查克(Randal Grichuk)砲轟羅冬進帳保險分,洛磯5局打完以4:2領先。

